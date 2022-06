La cheffe de Climat Québec de passage sur la Côte-Nord

Signe que la campagne électorale approche, la cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, est venue faire un tour sur la Côte-Nord.

semaine dernière, elle s’est notamment rendue dans les îles Mingan avec l’observateur marin, Jacques Gélineau, pour constater les conséquences des changements climatiques.

« S’il y a une région où les impacts des changements climatiques sont manifestes et alarmants, c’est bien sur la Côte-Nord. Entre le réchauffement des eaux et son impact sur la faune et la flore aquatique, les feux de forêt, les épidémies d’insectes ravageurs et l’érosion des côtes, les effets sont nombreux et tangibles », indique celle qui a été ministre des Ressources naturelles pour le Parti québécois.

Elle ajoute que « les gens d’ici sont donc des témoins à l’avant-scène des effets de la crise climatique mondiale. »

Elle a aussi profité de son passage dans la région pour rencontrer le conseil de bande d’Ekuanitshit.

Indépendance et climat

Mme Ouellet souhaite que l’État québécois donne un coup de barre pour affronter la crise climatique. Pour cela, il faut que le Québec sorte du Canada, qu’elle décrit comme un «état pétrolier».

Pour ce qui est des solutions pour réduire les émissions de gaz à effets de serre, elle est consciente qu’elles ne pourront être les mêmes pour les régions et les centres urbains. Elle donne l’exemple du fait qu’il sera difficile d’avoir du transport en commun dans notre région.

« Il faudra des solutions spécifiques à la Côte-Nord. Je pense aux véhicules électriques qui ont une plus grande autonomie », souligne Martine Ouellet.

L’industrie minière, bien présente sur la Côte-Nord, doit aussi faire partie de la solution pour la lutte aux changements climatiques, croit Mme Ouellet. Elle estime que les entreprises doivent faire plus pour protéger l’environnement. Elle veut aussi encourager la transformation du minerai au Québec.

Candidatures

Ce périple de quelques jours sur la Côte-Nord aura permis à la cheffe de Climat Québec de rencontrer de potentiels candidats, pour l’élection qui se tiendra le 3 octobre. Elle est confiante que sa formation présentera des candidatures dans toutes les circonscriptions, dont celles de Duplessis et de René-Lévesque. La formation espère pouvoir annoncer ses candidats bientôt.