Martin Ouellet quitte la politique pour retrouver sa famille

Après sept ans et 300 000 kilomètres parcourus comme député de René-Lévesque, Martin Ouellet a décidé de tirer sa révérence. Il ne se représentera donc pas aux prochaines élections provinciales. Pour M. Ouellet, il est temps de retrouver sa famille, qui a sacrifié sa présence plus souvent qu’autrement depuis octobre 2015.

« Après quelques mois de réflexion, je ne solliciterai pas de troisième mandat. Je reviens à une vie plus familiale », a-t-il lancé dès le début de son allocution. « La raison de mon départ, c’est uniquement personnel », a ajouté M. Ouellet, assurant ainsi que l’arrivée d’Yves Montigny dans le portrait comme candidat de la Coalition avenir Québec n’a pas eu d’influence dans sa décision.

Le député sortant a rappelé que les 300 000 kilomètres ont été encore plus longs « avec les enjeux de bateaux et d’avions qui ont rallongé mes absences ». Ses enfants ont aujourd’hui 13 et 10 ans.

Quant à savoir si le poste de maire de Baie-Comeau pourrait l’intéresser, M. Ouellet a dit ne pas vouloir spéculer sur l’avenir et il va « attendre au 3 octobre (date des élections provinciales) pour voir ce qui va se passer à Baie-Comeau ».

C’est que Martin Ouellet ne donne pas automatiquement la victoire à la CAQ et Yves Montigny au prochain scrutin. Il entend travailler activement dans l’investiture à venir du PQ et s’engager activement dans la campagne électorale de celui ou celle qui sera désigné pour lui succéder.

Après avoir exposé plusieurs réalisations dans les localités de la circonscription au cours de ses deux mandats, Martin Ouellet a identifié comme moment fort ses efforts en 2016, avec plusieurs groupes communautaires féminins, pour faire modifier la législation afin qu’un élu coupable d’agression sexuelle ne puisse plus siéger à la table du conseil, un geste évidemment relié au dossier de l’ex-maire de Baie-Trinité Denis Lejeune, reconnu coupable d’agression sexuelle mais qui a pu continuer à siéger car il avait reçu une probation plutôt qu’une peine d’emprisonnement.

Dans ses nombreux remerciements, le député a seulement laissé poindre son émotion quand est venu le moment de remercier sa conjointe, Céline Roussel.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a tenu à remercier Martin Ouellet pour tout le travail accompli.

« Nous lui sommes bien sûr reconnaissants pour 7 ans de travail acharné, pour 7 années données à notre cause, l’indépendance, mais aussi pour avoir été un pilier de la cohésion de notre équipe », lance-t-il dans un communiqué du parti. D’un point de vue personnel, Martin aura été un proche conseiller de tous les instants, et je suis très heureux de savoir qu’il le demeurera au cours des prochaines semaines, et ce, bien que son rôle sera différent. »