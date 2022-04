Salon du livre de la Côte-Nord : une année exceptionnelle pleine de nouveauté

Le Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) dévoilait aujourd’hui sa programmation pour la 38e édition qui aura lieu du 12 au 15 mai 2022 à l’aréna Guy Carbonneau de Sept-Îles. Nouveautés et nombreuses activités seront au rendez-vous!

C’est sous le thème Comme une grande bouffée d’air frais que le Salon du livre revient en présentiel cette année. Enfin, après un long moment de lecture solitaire et de salon virtuel, il est temps de se rassembler pour rencontrer des auteurs et partager l’amour de la lecture puis prendre à pleins poumons cette bouffée d’air frais qu’apportera ce rendez-vous.

Le SLCN accueillera 63 auteurs du Québec, dont 24 proviennent de la région.

Parmi les auteurs, on retrouve Patrice Godin, Natasha Kanapé Fontaine, Paul Serge Forest, Marie Hélène Poitras, Jean-Paul Daoust, Fanie Demeule, Patrick Senécal et plusieurs autres.

Autour du Salon

Comme à l’habitude, le Salon recevra les groupes scolaires le jeudi et vendredi. Des auteurs jeunesse seront présents, entre autres Tristan Demers, Pierre-Yves Villeneuve et Richard Petit.

Plus de 200 activités sont prévues, dont une centaine de rencontres dans les écoles et une dizaine de rencontres virtuelles auront lieu avec des élèves d’écoles de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord.

Dans le cadre de la Tournée littéraire jeunesse virtuelle Hydro-Québec, treize auteurs visiteront les classes de 27 écoles du primaire et du secondaire de Tadoussac à Sept-Îles.

« Au programme, entre autres : six tables rondes (dont trois seront diffusées en direct sur notre page Facebook), 12 grands entretiens ainsi qu’une programmation famille présentée par le Port de Sept-Îles durant le week-end, car la littérature jeunesse mérite une place de choix au SLCN. Au grand bonheur de tous, les 300 séances de dédicaces seront au cœur de l’expérience des visiteurs », explique la présidente de la corporation, Marie-Soleil Vigneault.

La Soirée de littérature grivoise et l’Apéro littéraire sont de retour cette année. Le Haïku sera aussi de retour et un concours associé à ce volet sera présenté par la Boîte à clés.

Codes QR

Le numérique prendra aussi une place importante cette année, et ce, de plusieurs manières. Dès la semaine prochaine, des codes QR seront placés à divers endroits dans la région et les gens pourront les scanner afin de participer à des jeux questionnaires qui vous donneront ensuite trois suggestions personnalisées de romans d’auteurs présents au Salon du livre de la Côte-Nord. De plus, vous aurez un extrait audio pour chacune de ces suggestions.

La présidente d’honneur sera Kristina Gauthier-Landry, originaire de Natashquan. Elle a reçu le prix Myriam Caron l’an dernier, le prix Nouvelle Voix 2018 et le prix Geneviève-Amyot 2019. Elle présentera sa première œuvre jeunesse Kaléidoscope mon cœur lors du Salon.

Cette année, il vous sera possible de vous procurer des billets pour assister au Salon via la billetterie en ligne au www.salondulivrecotenord.com. Cette nouveauté permettra d’éviter de devoir faire la file d’attente à l’entrée.

Des livres pour tous les goûts à découvrir au Salon du livre de la Côte-Nord.