COVID-19 : 22 détenus de Port-Cartier positifs

Le pénitencier de Port-Cartier est frappé la COVID-19. 22 détenus ont été déclarés positifs, fait savoir le Service correctionnel du Canada (SCC).

« La santé et la sécurité de nos employés, des délinquants et du public continue d’être une priorité absolue. Nous surveillons de près la situation et des mesures sont en place pour réduire au minimum la propagation du virus dans l’établissement », indique, par voie de communiqué, le SCC.

Les vingt-deux cas déclarés chez les détenus sont basé sur les résultats des tests rapides ou des tests PCR.

Le SCC se charge de vacciner les détenus depuis janvier 2021.

« Tous les détenus, y compris les détenus nouvellement admis au SCC, se voient offrir la vaccination dans tous les établissements. Dans le cadre du processus continu de vaccination, une troisième dose, ou dose de rappel, est également offerte. »

Le pénitencier de Port-Cartier avait également été frappé par un bin nombre de cas de COVID-19 en mars et avril 2020.