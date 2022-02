Gilles Vigneault retire ses chansons de Spotify

Il ne sera plus possible d’écouter les chansons de Gilles Vigneault sur Spotify .Photo Facebook Tandem

L’auteur-compositeur-interprète originaire de Natashquan, Gilles Vigneault, a demandé que soit retiré l’ensemble de ses chansons de la plateforme Spotify.

Ce geste est fait en appui à la démarche d’autres artistes comme Neil Young et Joni Mitchell. Ils dénoncent le fait que Spotify diffuse des balados qui comportent de la désinformation, notamment sur la pandémie.

« Je trouve, pour ma part, et j’ai toujours trouvé que lorsqu’un artiste de toute culture humaniste connue donne un bon exemple de rigueur citoyenne et d’exigence intellectuelle, il y a des raisons impérieuses de le suivre. Je trouve donc que Neil Young et Joni Mitchell ont raison de nous donner cet exemple et c’est aussi honorable que pertinent de le suivre dans leur rejet des faussetés avérées dangereuses professées par des théoriciens du populisme galopant », affirme l’artiste de 93 ans

« J’appuie donc de toutes mes convictions leur démarche audacieuse, dictée par une éthique qui est la véritable gardienne de nos pensées et de nos valeurs », ajoute-t-il.