Un premier atelier de médiation culturelle à Tête-à-la-Baleine

L’organisme Glaise Bleue a réalisé une première activité de médiation culturelle du 17 au 26 septembre 2021 à Tête-à-la-Baleine avec l’artiste textile Elyse De Lafontaine.

Le projet de Mme De Lafontaine,« Tisser ensemble le territoire », visait à briser l’isolement des aînés à travers la création d’une œuvre textile intergénérationnelle.

L’artiste textile s’est notamment lancée dans la restauration d’un métier à tisser.

Durant son passage dans ce village de la Basse-Côte-Nord, Elyse De Lafontaine a accompagné neuf filles et femmes qui se sont enchaînées pour tisser leur interprétation du territoire dans les murs de l’école Gabriel-Dionne.

À la fin, le projet d’Elyse De Lafontaine aura permis de générer six événements culturels et de toucher 22 personnes

L’organisme Glaise Bleue est une résidence d’artistes qui encourage la rencontre entre les artistes et la population de Tête-à-la-Baleine.

« Il est dans la mission de Glaise Bleue de valoriser, entres autres, les patrimoines culturels et immatériels de la région : une activité intergénérationnelle autour de l’artisanat était donc toute dédiée, comme premier projet », explique Frédérique Lévesque, co-fondatrice et directrice de l’organisme.

Le passage d’Elyse De Lafontaine a été documenté par la Fabrique culturelle. Vous pouvez regarder la vidéo en vous rendant sur la plateforme numérique de la Fabrique culturelle.