Appel à la prudence du ministre Christian Dubé, un cas relié au nouveau variant a été détecté

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a fait le point sur la situation de la COVID-19 en raison de l’arrivée d’un nouveau variant Omicron, qui a d’abord été détecté en Afrique du Sud. Au moins un premier cas a été détecté au Québec.

«Peu importe où vous voyagez, il faut rester prudents », a commenté M. Dubé. J’invite toutes les personnes qui n’ont pas reçu de dose du vaccin de prendre rendez-vous rapidement. »

Le directeur national de la santé publique a donné plus de détails sur le variant. «Ce virus là, on pense qu’il est plus transmissible. Il pourrait être plus ou moins virulent. On attend des réponses quant à cela. Jusqu’à maintenant le variant a été détecté chez les voyageurs. Il faut continuer à aller chercher la troisième dose pour les personnes de 70 ans et plus. Il faut être prudents et d’éviter le plus possible les rassemblements », soutient Horacio Arruda.

Au moins 115 voyageurs de retour au Québec en provenance des pays d’Afrique du Sud ont été contactés. Ils devront effectuer à nouveau un test PCR.

Hausse des cas

M. Dubé considère cependant que la hausse des cas de COVID-19 (756 nouveaux cas aujourd’hui ) est davantage lié au fait que les gens sont plus à l’intérieur. « Je tiens à rappeler que la limite dans les résidences est à 10 personnes. Il n’est pas permis de louer un chalet pour un party de bureau. J’invite les employeurs à se rassembler dans les restaurants où il y a déjà des mesures qui sont établies. »

Quant à la vaccination chez les enfants, un tiers des parents ont pris un rendez-vous pour leur enfant ou l’ont fait vacciné dans un centre de vaccination, a confirmé le ministre de la Santé, Christian Dubé. Au Québec, c’est donc 200 000 enfants qui auront ainsi reçu une première dose du vaccin.