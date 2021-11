Construire une moto par soi-même à 14 ans

À seulement 14 ans, un jeune Port-Cartois nommé Mathias a construit sa propre moto avec des pièces de vélos et d’un moteur de scie mécanique. Sa maman, Nathalie Jacques, se dit très fière de son petit ingénieur autodidacte.

Depuis qu’il est enfant, Mathias s’intéresse aux machines et aux outils. Au début du primaire, il commençait déjà à démonter des objets pour comprendre leur fonctionnement.

« Il a une attirance et une facilité dans tout ce qui est d’électricité, d’électronique, de moteurs », témoigne Mme Jacques. « Il est vraiment hyper patient et il est passionné de ce qu’il fait. Il se renseigne, il reproduit et il a ça en dedans de lui. »

Le jeune a rapidement compris la mécanique et a tranquillement commencé à faire des petits projets. Il est notamment fier du travail qu’il a réalisé sur un réveille-matin.

« J’ai modifié mon réveille-matin pour qu’au lieu de sonner, il active une prise », raconte Mathias. Il se fait donc réveiller par une lampe qui s’allume à l’heure qu’il a programmé plutôt que par une alarme.

Mathias a débuté son projet de moto il y a quelques semaines et il y a travaillé avec acharnement.

« À chaque fois que je revenais de l’école, depuis au moins un mois, je passais deux ou trois heures dans le garage », rapporte-t-il.

Il a utilisé des morceaux de vieux vélos que des proches lui ont fournis et des pièces qu’il avait accumulées.

« Je le regardais aller et je me disais ‘ça ne va jamais fonctionner son affaire pauvre petit, ça n’a pas de bon sens’ », affirme sa mère qui est très impressionnée du travail de son fils. « Je me disais ‘tabarouette, il est vaillant’. »

C’est donc avec étonnement et fierté qu’elle a finalement vu Mathias faire démarrer sa moto et en faire un tour dans la rue. Tous ses efforts ont effectivement porté fruit.

« Le moteur tient avec juste des vices, alors je peux l’enlever au besoin », explique le jeune. « J’ai pris une poignée de frein et je l’ai relié au carburateur pour donner du gaz. »

Le plus fascinant, c’est que Mathias a tout appris par lui-même. Il a fait sa moto sans aide. Il révèle qu’il apprend beaucoup avec des vidéos YouTube et avec les essais-erreurs dans ses expériences. Mme Jacques ajoute que le père de Mathias a étudié en électricité et que son fils a emprunté ses manuels pour s’éduquer.

Mathias ne sait pas encore quel sera son prochain projet. Sa mère, quant à elle, sait que son fils a un brillant avenir dans le domaine de l’électricité et de l’électronique.