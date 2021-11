Une clinique de périnatalité sociale voit le jour

L’Envol, Maison de la famille de Sept-Îles élargit ses services avec l’ajout de locaux à la Maison des organismes communautaires (MOCSI) pour une clinique de périnatalité sociale. La Clinique familiale l’Envol permettra une approche globale et intégrée de la grossesse jusqu’à l’âge de 5 ans pour l’enfant grâce à une équipe multidisciplinaire formée de deux médecins, d’une coordonnatrice, d’une infirmière, d’une intervenante sociale et d’une éducatrice à la petite enfance.

Dre Mylène Roy et Dre Sandie Ouellet, qui assurent des suivis de grossesses et pédiatriques depuis bon nombre d’années, seront entourées d’autres professionnelles à la Clinique familiale l’Envol.

Elles motivent ce nouveau défi, cette nouvelle avenue, pour plus d’une raison.

« Il est parfois difficile de naviguer dans le système de la santé et c’est encore pire pour des personnes en situation de précarité. La grossesse et la petite enfance étant des périodes charnières pour un bon développement, nous croyons fermement qu’un accompagnement multidisciplinaire et individualisé aux besoins des personnes peut nous permettre de prévenir des complications médicales et psychosociales », ont-elles mentionné.

« On pourra offrir un service plus complet et avec de la souplesse et de la flexibilité. La liste des critères sera assez large », a précisé Dre Ouellet. Elle indique que le concept de la clinique de périnatalité sociale est basé sur la Maison Bleue à Montréal.

Ces nouveaux services, offerts gratuitement, se veulent une continuité pour ce qu’offre déjà l’Envol, Maison de la famille de Sept-Îles qui compte notamment une halte-garderie, des cuisines collectives et des ateliers prénataux.

Lors de l’inauguration le 23 novembre dans le cadre d’un 5 à 7, la directrice générale, Bernice Villeneuve, était très émue.

« C’est un organisme qui me tient à cœur. Ça fait 35 ans que je suis ici. C’est un projet de fin de carrière. On connaissait les besoins et là on les comble. C’est l’élargissement de nos services », a-t-elle dit en entrevue.

Si M. Camille Bouchard disait que ça prend tout un village pour élever un enfant, aux dires de Mme Villeneuve, « ça prend l’implication de toute une ville pour faire grandir un organisme communautaire famille, tel que le nôtre et ça nous vous le devons. »

Le projet de clinique de périnatalité sociale, qui supportera les familles qui vivent des difficultés dans leur cheminement, a été retenu dans le cadre du plan d’action pour la santé et le bien-être des femmes.

C’est l’apport de tous et chacun au fil des années qui permet à l’Envol de bonifier son offre.

La Clinique familiale l’Envol en bref

Service de grossesse complet comprenant des rendez-vous médicaux, prénataux et postnataux;

Service médical pour l’ensemble de la famille (prise en charge de toute la famille jusqu’à ce que le dernier enfant ait 5 ans);

Suivi individuel personnalisé avec une intervenante sociale et une éducatrice à l’enfance pour un soutien aux parents et pour permettre la stimulation du développement de l’enfant;

Ateliers de groupes 0 à 5 ans;

Séries d’ateliers de formation afin d’outiller le parent de façon bienveillante.