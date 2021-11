Kateri C. Jourdain .

Kateri C. Jourdain nommée Directrice, Relations avec le milieu pour le projet éolien Apuiat

La société Boralex a annoncé la nomination de Kateri C. Jourdain à titre de Directrice, Relations avec le milieu du projet éolien Apuiat.

Elle travaillera à partir du nouveau bureau du projet éolien Apuiat qui ouvrira prochainement à Uashat. Mme Jourdain sera responsable des relations avec les communautés d’accueil et les médias.

Originaire de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam, elle était jusqu’à tout récemment en charge des activités du centre commercial Les Galeries Montagnaises à titre de directrice générale. Mme Jourdain est aussi coprésidente de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat Mak Mani-utenam.

« Grâce à sa grande expérience en gestion et en relations avec le milieu, Kateri est la personne tout indiquée pour maintenir et développer les relations entre l’équipe du projet et les différentes parties prenantes », affirme Alexandra Agagnier, cheffe du projet Apuiat chez Boralex.