Il était presque minuit moins une quand l’entraîneur des Macareux de Havre-Saint-Pierre pee-wee A, Sam Jomphe, a décidé d’inscrire son équipe en vue du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Qu’à cela ne tienne, la formation cayenne fait partie des chanceuses qui vivront ce prestigieux rendez-vous de hockey mineur qui s’ouvre le 9 février prochain pour sa 62e édition.

Chaque année, l’organisation du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec refuse autant d’équipes qu’elle en accepte. Le hasard ou le dossier des Macareux a porté ses fruits. C’est aussi la première année qu’il y aura la classe A.

« Ça fait une semaine qu’on le sait qu’on est choisi », a fait savoir Sam Jomphe vendredi matin, quelques heures avant le premier match de ses Macareux au Tournoi des Escoumins.

L’entraîneur a d’ailleurs profité du tournoi de la fin de semaine pour voir avec les parents des joueurs la planification pour ce tournoi tant espéré à Québec.

« C’est quelque chose d’assez big à planifier. Les jeunes et les parents sont très contents. C’est une chance inouïe. Le premier match au Centre Vidéotron, on a déjà hâte à ça. C’est quelque chose que les jeunes vont se souvenir toute leur vie. Ils vont réaliser la chance qu’ils ont. Ils pourront voir des équipes d’ailleurs et des matchs de la catégorie AAA », a-t-il renchéri.

Même si la saison des Macareux de Havre-Saint-Pierre pee-wee A est toute jeune, que l’équipe vient de remporter le Tournoi des Escoumins avec une victoire de 4-0 en finale dimanche sur les Gaulois de Port-Cartier, les yeux de ses joueurs sont certainement déjà tournés vers Québec.