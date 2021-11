Le F.-A.-Gauthier prend la direction de Matane samedi

Le F.-A.-Gauthier a terminé sa cale sèche. Il quitte le chantier de Verreault navigation des Méchins, samedi, à destination de Matane afin d’amorcer ses essais en mer.

À la Société des traversiers du Québec (STQ), le nouveau responsable des communications, Simon Laboissonnière, indique que la réalisation des réparations aux joints d’étanchéité n’a apporté aucune mauvaise surprise, mais que les essais à venir seront déterminants pour la suite des choses.

« L’investigation et les analyses ont permis de porter un diagnostic et de corriger la situation en appliquant le protocole du fabricant », indique le porte-parole. Il préfère ne pas donner plus de détails sur la situation tant que les tests ne seront pas complétés. « On veut faire faire des heures au bateau. »

Les essais en mer devraient durer une semaine. Le navire ne sera pas en exploitation à ce moment-là. Si les résultats sont concluants, il reprendra du service autour de la période de fin novembre/début décembre.

« Nous sommes confiants que les travaux effectués régleront le problème identifié, mais les tests en mer nous permettront de finaliser le processus de remise en service du F.-A.-Gauthier », dit-il.

Pour le moment, la STQ ignore si des garanties pourront s’appliquer sur les travaux de 2,2 M$ réalisés en cale sèche. Elle pourra le déterminer une fois toutes les vérifications et les tests réalisés.

M. Laboissonnière assure toutefois qu’un suivi serré sera fait et que si des garanties peuvent être applicables auprès du fabricant, elles seront exigées.

On se souviendra que les premiers ennuis au niveau des joints d’étanchéité des propulseurs du F.-A.-Gauthier remontent à décembre 2018.