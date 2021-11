L’équipe de chirurgie bariatrique de l’hôpital de Baie-Comeau se distingue au Québec

La Fédération des médecins spécialistes du Québec vient de remettre le Prix d’excellence en soins en régions intermédiaires ou éloignées à l’équipe de chirurgie bariatrique de l’hôpital de Baie-Comeau. On reconnaît Marie-Élaine Anctil, nutritionniste, Mylène Landry, infirmière pivot, Julie Sim, chef de service – Bloc opératoire et accès à la chirurgie ainsi que les Drs Hélène Milot, et Olivier Mailloux, chirurgiens. Photo courtoisie