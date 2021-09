Hockey Côte-Nord dévoile son calendrier de tournois

Hockey Côte-Nord a dévoilé le calendrier des différents tournois de hockey mineur de ses associations pour la saison 2021-2022. Si la COVID-19 ne chamboule pas les plans, c’est en Haute-Côte-Nord, aux Escoumins, que se tiendra le premier rendez-vous, du 17 au 21 novembre, pour les équipes M13 (pee-wee).

D’ici le passage à 2022, le calendrier comportera aussi le Tournoi Jouzy de Port-Cartier pour les catégories M15 et M18 du 24 au 28 novembre ainsi que le Tournoi de hockey mineur de Baie-Comeau, en deux temps, soit du 1er au 5 décembre pour le M11 et le M13 et du 8 au 12 décembre pour le M9, M15 et M18. Pour chacune des catégories, à l’exception du M9, ce sera dans le simple lettre (A et B) et dans le double lettre (BB et AA).

En 2022, quatre tournois sont prévus avant les Championnats régionaux à Baie-Comeau du 30 mars au 3 avril, soit celui de Forestville pour le M9 et M11 du 12 au 16 janvier, le Fer-O de Sept-Îles (multicatégories) du 19 au 23 janvier, celui de la Minganie à Havre-Saint-Pierre du 9 au 13 février pour le M11 et celui de Mani-utenam pour le M9 du 2 au 6 février.

Les tournois des Escoumins, de Port-Cartier et de la Minganie sont obligatoires pour les formations nord-côtières de chacune des associations de hockey mineur de la région (à l’exception de Fermont).

La saison de hockey au Québec sera couronnée avec la tenue de la Coupe Dodge. La Côte-Nord sera hôtesse de deux catégories du volet masculin des Championnats provinciaux, le pee-wee BB à Sept-Îles et le midget AA à Baie-Comeau du 13 au 17 avril.

« On a toujours une épée de Damoclès (contexte pandémie), mais on est confiant de pouvoir tenir les tournois, surtout avec le passeport vaccinal en place », a mentionné le président de Hockey Côte-Nord, Jean-Pierre Bérubé.