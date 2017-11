Septiliens et Portcartois s’illustrent à l’Omnium du Québec de judo

Crédit photo : Courtoisie

Il y avait beaucoup de monde sur les tatamis en fin de semaine dernière au Centre Claude-Robillard de Montréal. Quelque 1 000 judokas du Canada, des États-Unis et d’ailleurs étaient en action à l’Omnium du Québec, plus grosse compétition de judo en Amérique du Nord. Quelques Nord-Côtiers se sont illustrés.

L’Académie de judo de Sept-Îles, qui comptait dix-huit combattants, incluant ceux du Centre national, a vu six des siens décrocher une médaille à cet important rendez-vous.

Judoka fort prometteur, Gabriel Martin a pris place sur la plus haute marche du podium chez les U14, moins 46 kg. Josie-Anne Synnott est repartie de la compétition avec deux médailles, remportant celle d’argent chez les U18, plus 70 kg, et celle de bronze dans la catégorie Senior, moins 78 kg.

Maxim Côté et Andrée-Ann Somers se sont aussi retrouvés avec une médaille d’argent à leur cou, le premier en Senior, moins 81 kg, la seconde chez les U18, moins 44 kg. Jean-Pascal Coulombe (U16, moins 60 kg) et Francis Villeneuve (U14, moins 60 kg) ont récolté une médaille de bronze.

Soulignons deux cinquièmes positions pour Jessica Harrisson (U21 et Senior, moins 57 kg) et le même rang pour Xavier Poirier chez les U16, moins 42 kg.

Judokan

Parmi les trois représentants du Club Judokan de Port-Cartier, seule Sophie Lapointe a gagné une médaille, remportant l’argent chez les U16, moins 40 kg. Son frère aîné, Jérémie, a bien fait avec une septième place chez les U18, moins 73 kg. Nathaniel Simard a terminé cinquième chez les U14, moins 46 kg.

Ontario Open

Quelques-uns des judokas des clubs de la région passent la semaine à Montréal pour s’entraîner en prévision de l’Ontario Open qui a lieu cette fin de semaine dans la Ville Reine, Toronto.