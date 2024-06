Dek Hockey Sept-Îles change de mains 

Les Thériault, fils et père, Lewis et Marc, ne sont plus derrière Dek Hockey Sept-Îles. Ils passent la balle après quatre ans.

C’est Knapper, entreprise d’équipement de dek hockey, qui assurera la continuité des opérations. La compagnie voit déjà à la gestion de deux autres centres au pays, soit à Niagara et Saint-John (Nouveau-Brunswick).

Ce sont des raisons familiales qui amènent Marc et Lewis Thériault à céder Dek Hockey Sept-Îles. Les deux hommes retournent vers leurs proches dans la région de Montréal. La décision a été prise en octobre dernier.

« On s’ennuie de nos familles. On n’est pas habitué de ne pas les voir. Et Marc est rendu grand-père », mentionne Lewis Thériault.

Ils quittent Sept-Îles avec un certain regret, mais aussi avec une fierté.

« Ça nous fait de quoi de partir, mais on va revenir. On s’occupait du dek, on ne profitait pas de Sept-Îles. On part avec une fierté. Je pense qu’on a fait une belle job. On a rencontré du monde formidable et vécu beaucoup d’expérience d’affaires », de dire Lewis Thériault.

La première saison en 2020 comptait 40 équipes en tout. Cet été, c’est plus du double, avec 86 formations, 65 chez les adultes et 21 chez les juniors.

Il retient aussi la progression du volet féminin. De quatre équipes la première année, elles sont rendues à 27, sans compter les joueuses évoluant dans le mixte et avec les gars.

« On voit les enfants sourire et les parents passer leur soirée ici », souligne-t-il, parlant d’un lieu rassembleur.

Essais-erreurs

Quand ils ont mis sur pied leur terrain de dek hockey, il était clair pour Marc et Lewis Thériault qu’il devait y avoir de la restauration. Ils ont tenté un premier coup avec un restaurant de nourriture libanaise. Il y aura eu d’autres idées par la suite, et même un comptoir aux Galeries Montagnaises pour Loka Choco.

« On croyait aux projets. Ça nous prenait des sources de revenus autres. On ne connaissait pas le marché de Sept-Îles. On a amené ce qu’on aimait, mais ça prend du volume », mentionnent les deux hommes.

« On a fait des essais-erreurs. On a gagné en expérience, ça fait grandir », précise Lewis Thériault.

Les deux Thériault ne l’ont pas eu facile non plus, avec des éléments hors de leur contrôle : la COVID en 2020, la pluie en été et les feux de forêt de l’an dernier.

« Le Dek Hockey aurait pu se planter en partant », soutient le fils, dans le contexte de l’arrivée de la COVID. « Merci à tout le monde qui nous a aidés ! »

Knapper

Le nouveau gestionnaire de Dek Hockey Sept-Îles, Knapper, tient à garder ce qui est en place. L’entreprise pourra compter sur le Septilien Nathaniel Albert, pour les opérations quotidiennes.

Le Tournoi des Sept-Rivières (mi-juillet), le Tournoi 100 % Féminin, à la fin de la saison, et la Coupe Junior entre Sept-Îles et Baie-Comeau resteront au calendrier, pour cet été.

Jean-Philippe Moquin, directeur des opérations des centres de dek détenus par Knapper, souhaite pouvoir améliorer le produit dans les années à venir. La réponse viendra toutefois des adeptes.

« Il y a toujours des choses à améliorer. On aimerait développer à l’année, avec au moins une surface fermée. Le but, c’est que le sport continue de grandir à longueur d’année, sans empêcher la pratique des autres sports. La réponse viendra de l’engouement », mentionne M. Moquin.

« L’engouement part de la communauté, avec l’ambiance autour. Si l’intérêt des jeunes grandit, ça vient des parents. C’est un effet de masse », renchérit-il.

Quant à Lewis Thériault, il demande aux gens de laisser du temps à la nouvelle organisation pour s’ajuster.

« L’objectif, c’est que le monde vive une belle expérience au dek, c’est notre bébé », indique-t-il. S’il repasse par Sept-Îles, Lewis Thériault se dit prêt à donner un coup de main. Leur camion de rue de Lokma Choco pourrait aussi les accompagner.