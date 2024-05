Plusieurs activités au premier Salon jeunesse et famille de Sept-Îles

Tournoi de hockey-balle, jeux pour enfants et adolescents, rallye et présence d’une trentaine d’organismes font partie de la première édition du Salon jeunesse et famille de Sept-Îles. L’événement du 25 mai est chapeauté par la Table de concertation jeunesse de Sept-Îles.

La journée organisée par la Table de concertation jeunesse de Sept-Îles et ses partenaires se déroulera de 9h à 15h à l’aréna Conrad-Parent. Il y aura également tirage de prix de participation. Il s’agira d’une belle occasion pour découvrir des services du milieu.

L’entrée est gratuite, tout comme pour le tournoi de hockey-balle. Deux catégories sont offertes : 6-12 ans et 13-17 ans. Les inscriptions se font par équipe de trois joueurs, par courriel à tcjsi@cjed.qc.ca ou par téléphone au 418 961-2533. Les participants doivent porter casque avec visière complète, jambières et gants. Il n’y a aucun gardien de but.