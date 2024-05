550 000$ pour le développement territorial de la municipalité de L’Île-d’Anticosti

Un fonds d’aide de près de 550 000$ sera créé afin d’appuyer le développement de la municipalité de L’Île-d’Anticosti.

« Ce nouveau fonds permettra d’appuyer L’Île-d’Anticosti dans son développement. Le coup de pouce offert sera des plus positifs! Ça permettra d’aider l’équipe de la Municipalité à dresser un portrait de ses besoins et de ses défis, et à mettre en place des projets porteurs, dans le contexte de la reconnaissance de l’UNESCO », affirme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis.

Trois entités investissent dans ce fonds d’aide. Il s’agit du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (450 000 $), la MRC de Minganie (90 000 $)et la municipalité de L’Île-d’Anticosti (6 000 $).

La préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard, espère que ce fonds permettra l’émergence de nombreux projets structurants.

« Nous avons une responsabilité commune de saisir l’occasion historique d’assurer un développement cohérent et durable du territoire de l’île d’Anticosti, et cette entente sectorielle nous permettra d’en jeter les bases », affirme pour sa part Hélène Boulanger, mairesse de L’Île-d’Anticosti.