Protection du caribou : Boisaco accueille positivement l’approche du gouvernement

Boisaco dit accueillir « positivement » l’initiative du gouvernement du Québec annoncée le 30 avril dernier pour la protection du caribou forestier de Charlevoix et le caribou montagnard de Gaspésie.

De passage à Ste-Anne-des-Monts le 30 avril, les deux ministres Benoît Charette et Maïté Blanchette-Vézina ont annoncé la mise en place d’une stratégie de protection partielle et des investissements de 59,5 M$.

Parmi les stratégies proposées on retrouve l’agrandissement de 4826 km2 la superficie de la réserve de biodiversité des caribous forestiers de Manouane-Manicouagan et l’encadrement ciblé du territoire de certaines hardes.

« Il nous apparaît cohérent d’appliquer ce principe également à la protection du caribou », assure le président de Boisaco Steeve St-Gelais en référence aux particularités de chacune des régions et des communautés.

Boisaco indique qu’une étude publiée en mars 2024 par la revue scientifique Global Change Biology tend à démontrer que les changements climatiques, et non la perte de l’habitat, pourraient être la plus grande menace à la survie des troupeaux de caribou.

« Ces faits démontrent qu’il est essentiel de continuer à développer nos connaissances afin de mieux guider nos actions futures. La science est une discipline en constante évolution, tout comme les dynamiques entourant les populations de toutes les espèces, incluant le caribou », croit Steeve St-Gelais.