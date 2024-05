Un Tournoi Orange Alouette festif et culturel

Sept-Îles devient orange pour quatre jours. La 43e édition du Tournoi Orange Alouette prend son envol dès l’heure du souper en ce jeudi 2 mai. Au-delà du volleyball, c’est un événement festif et social.

Le Tournoi Orange Alouette a fait sa renommée avec son volet festif au Volley-Bar, avec notamment les spectacles de musique à la programmation.

Pour l’édition 2024, sur la scène à l’aréna Guy Carbonneau, place à des artistes locaux pour la soirée du jeudi avec We’re No Cowboys, groupe formé de Krystelle Savard et ses comparses Jean-François Duguay, Ben Touzel, Marc Gagnon, Daniel Otis et Myriam Saucier. Ça sonnera rock et country avec notamment des hits de Chris Stapleton, Luke Bryan, Luke Combs, Gretchen Wilson, Shania Twain, Carrie Underwood, Little Big Town et bien d’autres.

Vendredi soir, ce sera un hommage au groupe mythique du Québec, les Cowboys Fringants, avec la Grand-Messe.

Pour les spectacles du jeudi et du vendredi, le coût d’entrée est de 20$ pour les non-participants. Les deux groupes fouleront la scène à 22h.

L’organisation du Tournoi Orange continue de rehausser l’expérience de son événement et d’accorder davantage de place aux Premières Nations. Le samedi 4 mai, de 10h à 17h, il sera possible pour les participants et la population de s’imprégner de la culture autochtone dans le Shaputuan érigé à l’extérieur de l’école Manikanetish. Il y aura de la banique sur place.

« On met les efforts pour continuer d’améliorer notre produit, on n’est pas là pour stagner », souligne le président du Tournoi Orange Alouette, Jeannot Vich.

Pour plus d’informations sur la programmation du Tournoi Orange Alouette, rendez-vous sur sa page Facebook.