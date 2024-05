Le Drakkar l’emporte dans le tumulte

Considérant la manière dont s’était déroulé l’importante victoire des Eagles hier soir, rien ne laissait présager une telle tournure des événements aujourd’hui pour le quatrième match de cette demi-finale. Ce n’est pas tant la victoire de 8-2 du Drakkar que l’on retiendra, mais plutôt les nombreuses altercations et expulsions qui sont survenues; un scénario qui donnait l’impression d’avoir remonté le temps d’une bonne vingtaine d’années.

La série se transporte à Baie-Comeau où le cinquième match se déroulera. Les Eagles feront face à l’élimination.

Sommaire de la rencontre

Le Drakkar avait rapidement pris une avance de trois buts dès les premières minutes de la rencontre, rappelant le premier match de la série entre les deux équipes. Après une réplique des Eagles en fin d’engagement, Baie-Comeau reprenait sa priorité initiale, alors que Justin Poirier complétait déjà son tour de chapeau.

La première période ayant nécessité près d’une heure à se dérouler, on pouvait déjà sentir que les esprits s’échauffaient. Une minute après avoir vu Angelo Fullerton et Louis-Charles Plourde s’échanger plusieurs coups au visage, Alexis Bernier et Cam Squires engageaient le combat. Sur la séquence, Angus Booth écopait aussi d’une inconduite, pour ne pas avoir libéré le secteur d’une bagarre.

C’est néanmoins au cours du second engagement que la rencontre pris une tournure regrettable, voire dangereuse. En retard 6-1 au pointage, la frustration s’est vraisemblablement emparé de quelques joueurs des Eagles.



Cam MacDonald écope d’une pénalité majeure et voit son match être terminé en raison d’une mise en échec dangereuse aux dépends de Félix Gagnon, qui retraite difficilement au vestiaire. À partir de ce moment, les arrêts de jeu sont devenus nombreux et interminables, alors que des échauffourées se déclenchent continuellement. En fin de période, Lucas Romeo et Charles-Édward Gravel sont à leur tour expulsés de la rencontre, ce dernier ayant été impliqué dans quelques incidents. Faire trébucher Jacob Newcombe, qui poursuivait la rondelle en zone baie-comoise, sonne le glas du gardien partant du Drakkar.

En avance 8-1 à l’amorce de la troisième, le reste de la partie n’était qu’une formalité pour le Drakkar. Celle-ci se déroula rondement, voyant les Eagles inscrire le dernier but de la rencontre.

En bref

Les quatre gardiens de buts en uniforme ont été utilisés dans la rencontre. Nicolas Ruccia a d’abord cédé sa place à Brandon Lavoie après avoir accordé six buts, puis Lucas Beckman a pris le relais de Charles-Édward Gravel après son expulsion. Le jeune portier de 16 ans du Drakkar touchait ainsi à la glace pour une première fois en séries éliminatoires. En 23 minutes et 2 secondes de jeu, il a repoussé 6 des 7 tirs qu’il a reçus.

Offensivement, Justin Poirier a à nouveau mené l’attaque nord-côtière. Après avoir enfilé un tour du chapeau en première période, il a ajouté une aide, puis est devenu seulement le deuxième joueur de l’histoire du Drakkar à réussir un match de 4 buts en séries éliminatoires. Jusqu’à aujourd’hui, seul Pierre-Cédric Labrie y était parvenu. Après 12 rencontres en séries, on compte 16 buts et 8 aides à la fiche de Poirier, bon pour le premier rang des buteurs et des pointeurs du circuit.

De leur côté, les vétérans de 20 ans Justin Gill et Isaac Dufort ont récolté 3 points chacun.