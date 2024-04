Pentecôte aura à nouveau un dépanneur

Trois mois après la perte du dépanneur le Riverin, Rivière-Pentecôte aura de nouveaux accès à ce service de proximité avec l’ouverture du dépanneur KGS.

C’est Karim El Mongi et Geneviève Heppell, un couple, qui a décidé de se lancer dans l’aventure. Ils ont racheté le bâtiment qui abritait anciennement la Coopérative, sur la rue des Pionniers.

Les deux possèdent une résidence secondaire dans le secteur Rivière-Pentecôte et il trouvait très triste de voir le dépanneur fermer.

« On était présent à la rencontre pour annoncer la fermeture en janvier. On se souvient d’avoir vu les visages tristes des gens et la perte de ce service pour la population qui était vieillissante, ça nous a vraiment touchés au cœur. Au retour, dans la voiture, on s’est dit : est-ce qu’on l’essaye ? », commentent les deux propriétaires.

Même si le dernier dépanneur a dû fermer, les deux nouveaux propriétaires se disent confiants pour l’avenir de leur commerce. Pour eux, il était important que Rivière-Pentecôte ait des services de proximité.

« On voit qu’il y a une grosse demande. Il y a plein de gens qui nous interpellent pour nous dire merci de réouvrir le dépanneur. C’est vraiment un besoin d’avoir un dépanneur dans le village », affirme M. El Mongi.

Bien qu’ils aient de l’expérience en gestion, le monde des dépanneurs est nouveau pour Karim El Mongi et Geneviève Heppell. Ils soulignent l’aide et l’accompagnement qu’ils reçoivent de celle qui était gérante de la Coopérative de solidarité de Rivière-Pentecôte, Marie-Ève Ricard. D’ailleurs, la majorité des anciens employés du dépanneur le Riverin ont décidé de revenir et de travailler pour le dépanneur KGS. Cette aide est très appréciée par les nouveaux propriétaires.

Les services offerts dans le dépanneur seront similaires à ceux que proposait le Riverin. Toutefois, Mme Heppell note qu’ils voudront bien sûr « mettre leur grain de sel », mais qu’il est encore trop tôt pour en dire davantage.

Le service de distribution de médicament sera de nouveau offert dans le dépanneur.

Si tout va bien, une ouverture est espérée pour le 3 mai.