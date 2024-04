Alliance des dunes de Tadoussac : un obstacle à la création du parc national

L’Alliance citoyenne des dunes de Tadoussac a récemment été formée dans le but de soumettre une pétition au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) Benoît Charette, pour demander une suspension du projet de création du parc national des Dunes-de-Tadoussac.

La représentante de l’Alliance citoyenne des dunes de Tadoussac Maryline Gagné, a informé le conseil municipal de Tadoussac des intentions du regroupement, lors de la dernière séance municipale tenue le 15 avril.

Le maire de Tadoussac Richard Therrien a indiqué que le conseil avait pris connaissance des démarches du regroupement citoyen.

« On trouve que c’est tard un petit peu quand on est rendu aux audiences publiques, surtout que le projet existe depuis longtemps », a-t-il commenté durant la séance du conseil, assurant que les élus respectaient toutefois « les pour et les contre dans cette histoire-là ».

Contactée ultérieurement par le Journal, l’Alliance citoyenne des dunes de Tadoussac a signalé que le projet de parc national sur le territoire des dunes suscitait « beaucoup d’inquiétudes et d’interrogations » chez certains citoyens.

Plusieurs enjeux ont été ciblés pour motiver l’arrêt des procédures comme « l’accès au territoire, la mise en place d’une réglementation rigide, le développement d’infrastructures et la conservation du milieu, et l’absence d’options autres que celle d’un parc national pour la gestion du territoire », rapporte l’Alliance citoyenne, pour qui l’accès payant à la vue sur le fleuve demeure une incongruité.

La pétition lancée le 14 avril, qui a un objectif de 1 500 signatures, a récolté 1 244 signatures au moment d’écrire ces lignes.

L’Alliance n’a pas indiqué son désir de transmettre un mémoire pour la deuxième séance du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), mais a fait savoir que l’envoi de mémoires par les citoyens demeure « primordial ».

Richard Therrien a assuré que le conseil gardera un œil « par rapport au dépôt de la pétition » pour le reste du dossier.

Historique

Le projet de création du parc national prend racine dans les années 1980 avec la donation de terrains appartenant à la famille Molson à l’ancêtre ministériel du MELCCFP, mais ce n’est qu’à partir de 2013 que des démarches concrètes visant à transformer les dunes en parc national sont enclenchées.

Selon l’Alliance, le conseil municipal de l’époque a « décidé, par résolution, d’instaurer un statu quo afin de mieux consulter la population ».

Suivant une période de recherche d’alternatives et de discussions avec le ministère, le conseil municipal, élu en 2017, aurait « mis fin aux travaux du comité avant que celui-ci n’ait pu analyser les divers scénarios qui avaient émergé des différentes rencontres », explique l’Alliance.

Les représentants du regroupement assurent que « d’autres scénarios » pourraient toujours être envisagés, comme un partage du territoire entre la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) et la municipalité, la création d’un parc régional ou d’un parc municipal.