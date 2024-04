La CSN lance une enquête sur la privatisation dans le réseau de la santé

Le Conseil central Côte-Nord — CSN a lancé le 16 avril sa campagne intitulée Vraiment public qui s’accompagne d’une enquête sur la privatisation du réseau de la santé et des services sociaux.

« Ce qu’on souhaite dans cette enquête-là, informe le président du syndicat, Guillaume Tremblay, c’est d’avoir le plus d’informations possible des usagers et aussi, des travailleurs. Par exemple, s’il y a des usagers qui se font dire par leur médecin de famille d’aller vers le privé pour recevoir des soins. C’est ce genre de situations qu’on veut savoir de la population. »

À quoi va servir cette enquête ? « À documenter et dénoncer publiquement tout l’impact que peut avoir le privé dans le réseau de la santé et des services sociaux », divulgue M. Tremblay.

L’initiative de la CSN est en lien avec la réforme du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui sera « une centralisation sans précédent », selon le président du syndicat. « En fait, ce que ça va vouloir dire Santé Québec, c’est 1 500 installations, 325 000 employés », poursuit-il.

La CSN déplore que la privatisation des soins de santé coûte cher aux Québécois.

« Chaque année, on défonce le budget. Il y a toujours de plus en plus de privatisation. Même que dans certaines régions du Québec, il y a plus de chirurgies au privé qu’au public. Ce n’est pas le cas sur la Côte-Nord », divulgue Guillaume Tremblay.