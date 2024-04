Will Verreault émerge en chanson

L’artiste originaire de Port-Cartier, Will Verreault, fait passer sa carrière à un autre niveau. Diplômé de l’École nationale de la chanson, il prépare la sortie d’un premier single, à travers sa participation à divers festivals dans les mois à venir.

Will Verreault, maintenant basé à Montréal, sera de la 24e édition du Festival Le Tremplin de Dégelis qui se tient du 13 au 19 mai. Il fait partie des 26 artistes émergents de la chanson et de l’humour retenus pour l’événement.

C’est sur les réseaux sociaux que l’artiste nord-côtier a entendu parler de la réputation de ce festival. « J’ai beaucoup d’amis inscrits », a-t-il dit lors de l’entrevue avec Le Nord-Côtier.

Il voit cet événement comme une opportunité intéressante de jouer de la musique, mais surtout de rencontrer d’autres artistes et des gens du milieu de l’industrie.

Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, le rendez-vous à Dégelis « sera un tremplin à d’autres projets par la suite ».

Will Verreault n’en sera pas à une première participation à un concours. Il s’est rendu en finale du Festival de la chanson de Saint-Ambroise l’an dernier, en plus d’atteindre les quarts de finale pour la Place des Arts.

Ses créations

L’artiste qui fait progresser ses projets musicaux depuis sept ans à travers notamment ses présences de chansonnier dans les bars et pubs et lors de festivals et événements a aussi entamé une transition pour s’afficher comme auteur-compositeur-interprète.

Il fait partie de la cohorte 2023 de l’École nationale de la chanson de Granby, diplômé depuis juin 2023. « Un partage de créations, dix mois à composer des chansons et à collaborer avec des artistes et à présenter des spectacles », a-t-il mentionné.

Will Verreault penche aussi pour éventuellement un premier album, dans « la ou les prochaines années ». Il sortira un premier single cet été, tout en poursuivant l’écriture. Certains des textes écrits lors de son passage à l’École nationale se retrouveront aussi sur son projet d’album.

En marge de Sara

Il sera aussi en tournée cet été, seul sur scène ou « full band ». Le Port-Cartois d’origine assurera d’ailleurs la première partie de Sara Dufour lors du Festirame d’Alma le 6 juillet.

Ton expérience la plus stressante?

« Bonne question! Je dirais que mon expérience la plus stressante jusqu’à maintenant fut lors du dernier concert de fin d’année de l’École nationale de la chanson, en juin 2023, à la Maison de la culture de Waterloo. J’y ai présenté Feu de forêt, une chanson qui a été particulièrement difficile à écrire et à composer. La performance se retrouve d’ailleurs sur YouTube », a-t-il répondu.

Il avait débuté la composition de cette chanson avant les nombreux feux de forêt qui ont ravagé plusieurs régions. « Un hasard assez particulier! »

Il doit cette prestation à venir en prélude de Sara Dufour à l’équipe du Festivalma. Elle l’a vu lors de la finale du Festival en chanson de Saint-Ambroise, en août dernier.

Et Beau Fiascø

À travers ses projets solos, Will Verreault a eu le temps d’enregistrer un premier album (E.P.), Lève-toé!, avec ses comparses port-cartois de Beau Fiascø, soit Nathan Claveau, Matthieu Boudreault, Émile Dubé et Jacob Beaulieu. Le groupe avait fait l’ouverture du Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles en 2022 en gagnant le concours Talents Cachés.

« On y travaillait depuis deux ans. On est fiers du résultat ». L’écoute peut se faire sur les plateformes que sont Spotify et Apple Music. Aucune tournée n’est prévue pour le groupe. Chacun de nous travaille sur ses propres projets. »