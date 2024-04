Budget fédéral : les besoins des chômeurs sont ignorés, selon Action-Chômage Côte-Nord

Selon Action-Chômage Côte-Nord, outre la prolongation de mesures temporaires de soutien pour les travailleurs de l’industrie saisonnière, il n’y a rien dans le budget 2024 qui assure un répit pour les Canadiens qui se retrouvent sans emploi.

Comme chaque année depuis 2018, le gouvernement offre de prolonger la mesure des 5 semaines supplémentaires aux travailleurs de l’industrie saisonnière, « mais ne semble pas vouloir prolonger la mesure supplémentaire de 4 semaines pour ces mêmes travailleurs mise en place à l’automne dernier », déplore l’organisme nord-côtier.

« Cela prouve bien que le gouvernement a conscience qu’il y a un problème à ce niveau-là, mais la réponse est encore une fois inadaptée, maladroite et temporaire », s’agace Line Sirois, directrice d’Action-Chômage Côte-Nord.

Cette constatation est d’autant plus décevante pour les groupes de défense des chômeurs et les syndicats qui ont tous répondu à l’appel du gouvernement fédéral en énonçant, d’une même voix, des recommandations en vue du budget 2024.

Action-Chômage Côte-Nord n’arrive pas à comprendre que ces recommandations soient restées sans réponse et qu’elles soient maintenant complètement absentes du budget.

« À la demande du ministre, nous avons présenté nos trois priorités pour le budget 2024 : améliorer l’accessibilité au régime, faire cesser la discrimination envers les femmes afin qu’elles ne perdent pas le droit au chômage en cas de maternité et adapter le régime aux réalités régionales qui dépendent de l’industrie saisonnière. Aucune de ces recommandations n’ont été incluse dans le budget », lance Mme Sirois, indignée.

« C’est inadmissible que le gouvernement continue d’ignorer de la sorte les groupes de défenses des droits des chômeurs et des chômeuses. Le régime d’assurance-chômage canadien est désuet et le gouvernement s’était engagé à le réformer. C’était même l’une de ses promesses de campagne… on attend toujours », renchérit-elle.

Action-Chômage Côte-Nord répète que ses revendications sont claires : la mise en place d’un critère unique d’admissibilité à l’assurance-chômage fixé à 420 heures de travail, le droit à un plancher minimum de 35 semaines de prestations, un taux de prestations d’au moins 70 % basé sur les 12 meilleures semaines de travail et un régime d’assurance-chômage qui ne discrimine pas les femmes.