Une collision a eu lieu à Baie-Trinité, lundi 15 avril à 8 h 45 entre un véhicule lourd et deux véhicules.

« On parle de deux véhicules impliqués, et un troisième impliqué qui a reçu des débris. On parle de deux blessés mineurs », informe la sergente Nancy Fournier de la Sûreté du Québec.

La sergente informe que la route est bloquée complétement pour le moment.

Plus de détails à venir…