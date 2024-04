Une bière à l’effigie du Salon du livre de la Côte-Nord

Une bière a été concoctée par la microbrasserie La Compagnie pour souligner les 40 ans du Salon du livre de la Côte-Nord.

La microbrasserie La Compagnie est un partenaire actif du Salon depuis plusieurs années. Leur engagement est en partie au niveau du membrariat. Ils offrent une bière gratuite à chaque nouveau membre et aux renouvellements.

Les brasseurs ont créé une bière spécialement à l’effigie du Salon. Une bière américaine légèrement rosée, avec une finale un peu sèche et un peu acidulée. La goyave apporte un côté fruité, très doux.

« Une bière qui allait avec la légèreté et le printemps qui s’en vient et les 40 ans du SLCN », dit Billy Dumas, cofondateur de la microbrasserie.

Il raconte que l’idée est arrivée au cinquième anniversaire de La Compagnie, lors d’une discussion de fin de soirée.

« Je me suis dit “c’est n’est pas fou. Mais l’alcool et les livres est-ce un bon mixte ?” Ç’a adonne que oui finalement », lance-t-il. « Livresse est un thème excellent. Mais comme on dit, c’est pour les livres et non l’alcool », précise M. Dumas.

Toutefois, le mot Livresse, sorti tout droit d’un jeu de mots, s’accorde bien avec la bière. Le SLCN lui donne comme définition « euphorie provoquée par une lecture prolongée accompagnée d’une bonne bière ».

Billy Dumas est fier de collaborer avec le Salon.

« Je pense que vous vous dévouez à la culture et à faire rayonner la ville et les entreprises d’ici », a-t-il dit aux organisateurs du SLCN. « Vous nous donnez l’opportunité d’aller chercher des collaborations comme ça qu’on apprécie énormément. »