Deux natifs de Havre-Saint-Pierre repêchés dans la Ligue de baseball junior élite

Deux Cayens d’origine frappent maintenant aux portes de la Ligue de baseball junior élite du Québec, circuit qui regroupe les meilleurs joueurs du baseball amateur au Québec de 18 à 22 ans. Cette ligue compte treize clubs. Les jumeaux Louca et Marek Devost, établis à Drummondville depuis 2020, ont tous deux trouvé preneurs lors du repêchage 2024 qui avait lieu le 2 avril.

Louca Devost a été la prise des Aigles de Trois-Rivières qui l’ont choisi au troisième tour de la première ronde.

Même s’il avait bon espoir de voir son nom sortir en première ronde, il ne s’attendait pas à être choisi aussi tôt. « Je suis surpris, agréablement. Je suis fier. J’ai beaucoup travaillé cet hiver, et avec mon équipe du Cégep », a-t-il dit lors de l’entretien avec le Nord-Côtier.

Marek Devost a dû attendre un peu plus avant de se voir lui aussi repêché. Il est maintenant la propriété des Ducs de Longueuil, qui l’ont sélectionné en troisième ronde, 40e choix de la séance.

« Je suis très content. C’est une des premières équipes qui s’étaient manifestées et ce sont les champions en titre », a-t-il mentionné.

Même s’il sait que ce sera difficile de se tailler un poste avec les Ducs pour cet été, celui qui évolue à la position de premier but a hâte de prouver ce qu’il sait faire. Il se considère comme un joueur fiable défensivement, « mais ma force est comme frappeur. »

Louca a les mêmes intentions que son jumeau. « Ce qui m’aide, c’est que je joue à plusieurs positions (2e but, 3e but, arrêt-court et champs). Je dois travailler sur mon bâton, mais j’ai une bonne vitesse », a-t-il fait entendre.

Les deux Devost seront d’ailleurs à l’entraînement avec leur nouvelle équipe respective dès les prochains jours. Louca aura deux pratiques par semaine avec les Aigles, une pour Marek avec les Ducs, d’ici le début des matchs pré-saison en mai.

Originaires de Havre-Saint-Pierre, les deux frères ont cheminé dans le baseball dans la région de Drummondville depuis 2020. L’été dernier, ils ont évolué avec les Faucons de l’Estrie U17 AAA.

À l’automne, ils se sont alignés avec les Voltigeurs de Drummondville au niveau collégial, formation qui a remporté les grands honneurs. Disons qu’ils ont suivi les traces de leur frère aîné, Félix, qui a aussi porté les couleurs du Cégep de Drummondville au baseball. « C’est un peu grâce à lui si on est déménagé ici », a mentionné Louca.

Louca et Marek Devost ont souligné que c’est à Havre-Saint-Pierre qu’ils ont commencé à tripper sur le baseball. Ils ont poursuivi leur développement à Drummondville.

S’ils ne parviennent pas à se tailler un poste au sein de leur équipe de la LBJEQ, les deux sportifs âgés de 18 ans joueront dans le U18 AA.

Pour leurs plus grandes ambitions, ils n’en sont pas encore rendus là. La Ligue de baseball junior élite du Québec est, tout comme son penchant au hockey avec la LHJMQ, un tremplin vers les circuits professionnels.

Fierté

Si les deux Cayens se disent fiers d’avoir été sélectionnés au repêchage de la Ligue junior élite du Québec, une fierté est aussi ressentie chez l’Association de baseball amateur de Havre-Saint-Pierre.

« Ça représente un exploit incroyable. Les jumeaux Devost vont être des ambassadeurs pour tous nos jeunes joueurs de baseball de la Côte-Nord. Leur repêchage d’hier soir est pour nous la preuve que le slogan de Baseball Québec, Rêvez grand, peut se réaliser », a exprimé Stéphane Gallant, représentant de l’Association.