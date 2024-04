L’humoriste Dhanaé A. Beaulieu présentera son premier spectacle solo sur la Côte-Nord

Mélange du randonneur, c’est ainsi que l’humoriste Dhanaé A. Beaulieu a intitulé son tout premier one-man-show. Il viendra en faire la présentation à trois endroits sur la Côte-Nord.

Son parcours nord-côtier débutera au Centre de congrès de Sept-Îles le 3 avril. Le lendemain, il s’arrêtera à l’amphithéâtre Jean-L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau et le 5 avril, il conclura sa présence dans la région au Kiboikoi aux Escoumins.

Ces rendez-vous promettent l’équilibre entre plaisir et valeurs nutritives, tout comme le snack santé qui fait office de nom pour le spectacle.

Les spectateurs peuvent s’attendre à « un drôle de mix qui réunit pleins de choses qu’on adore : des sketchs, des projections, du stand-up et d’autres absurdités qui rythment le spectacle », dévoile Tommy Brûlé de l’Ouvre-Boîte culturel, organisateur de l’événement de Baie-Comeau.

L’humoriste espère à la fois réveiller l’écolo qui sommeille en l’assistance et nourrir son âme avec cette recette longuement mijotée.

Carrière

Dhanaé est également un acteur qui s’est démarqué dans des rôles dramatiques et comiques. Il a d’ailleurs été découvert par le public québécois en 2008 dans la série télévisée Les Lavigueur, la vraie histoire. Il y incarnait le rôle de Michel Lavigueur.

L’humoriste engagé dans la cause environnementale est diplômé de l’École nationale de l’humour, cuvée 2017. Amateur de plein-air, il s’inspire tantôt de l’actualité, tantôt de ses promenades en forêt, mais toujours avec le même but : être à la fois drôle et intéressant.