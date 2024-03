Crise du logement : Sept-Îles s’attaque aux terrains vacants

La Ville souhaite appliquer un taux de taxation particulier sur les terrains vagues desservis par les services municipaux. L’objectif de cette mesure est d’encourager la construction domiciliaire à Sept-Îles.

« On veut dynamiser le développement de la ville, plus particulièrement à l’intérieur du centre-ville…On souhaite inciter la création de construction et éviter que des terrains demeurent inoccupés à long terme », a expliqué la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon.

Pour rentrer dans cette catégorie, le terrain ne doit pas avoir de bâtiment, mais doit être desservi par les services d’égouts et d’aqueduc. La Ville estime qu’il y a environ 200 terrains de ce type à Sept-Îles, ce qui représente une valeur foncière d’environ 13 M$.

Un nouveau rôle d’évaluation sera déposé à l’automne 2024 pour les années 2025, 2026 et 2027. C’est dans ce contexte que sera créée cette nouvelle catégorie de taxation.

« Ce n’est pas uniquement pour avoir plus de revenus. C’est pour susciter de la construction sur les terrains vacants qui sont desservis. Cela a coûté cher pour les desservir en services, il serait donc intéressant que ces terrains là voient des habitations se créer », a affirmé le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, à la séance du conseil du 25 mars.

Il a été précisé que cette nouvelle taxation ne serait pas appliquée sur les terrains qui sont prévus pour le projet domiciliaire Holliday. Ceux-ci ne sont pas desservis.