Temps glacial et venteux au menu

La tempête d’hier a laissé place à des vents violents qui ont mené cette nuit à cinq interruptions de service d’Hydro-Québec sur la Côte-Nord, ainsi qu’à l’annulation du service de traversier Tadoussac-Baie-Ste-Catherine jusqu’à nouvel ordre.

Au moment d’écrire ces lignes à 6 h 33, 471 clients étaient sans électricité. Des rafales pouvant aller jusqu’à 65 km/h à certains endroits, causent des conditions routières précaires alors que le thermomètre a chuté à – 15 degrés pour une température ressentie de -25 degrés.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable indique que la chaussée est enneigée et la visibilité réduite de Tadoussac aux Bergeronnes. Des Bergeronnes au Pont de la rivière aux Rosiers la visibilité est bonne, la chaussée est enneigée et on constate la présence de lames de neige. Du pont de la rivière aux Rosiers jusqu’à Baie-Comeau la visibilité est réduite.