Non, l’hôtel de ville de Sept-Îles n’a pas été vendu au CISSS

Le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, et le CISSS de la Côte-Nord ont fermement démenti l’information véhiculée par l’ex-candidat à la mairie, Mario Dufour, voulant que l’hôtel de ville ait été vendu au CISSS.

Le fervent défenseur de la valeur patrimoniale de l’hôtel de ville et ex-candidat à la mairie de Sept-Îles, Mario Dufour, a lancé sur ses réseaux sociaux, mardi soir, que le bâtiment aurait été vendu au CISSS de la Côte-Nord.

Rappelons qu’un des scénarios dans le projet d’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles est que le CISSS achète l’hôtel de ville pour la démolir et faire des espaces de stationnements.

« Les rumeurs lancées hier soir à l’effet que l’hôtel de ville aurait été vendu au CISSS sont fausses. Pour qu’une telle transaction aille lieu, une résolution du conseil municipal est nécessaire », a affirmé au Nord-Côtier, le maire de Sept-Îles, Denis Miousse.

Les discussions se poursuivent dans le dossier et le conseil municipal dit faire pleinement confiance au comité de travail en charge.

« Lorsqu’une décision sera prise, le conseil sera transparent à l’égard des citoyens et citoyennes et toutes les informations leur seront communiquées à ce moment-là », a déclaré M. Miousse en son nom et celui du conseil municipal, ne souhaitant pas commenter davantage « afin de ne pas nuire aux discussions toujours en cours ».

De son côté, le CISSS de la Côte-Nord maintient également que les discussions se poursuivent entre les partenaires.

« Nous avons bon espoir d’en arriver prochainement à une conclusion satisfaisante pour toutes les parties. La population sera informée dès que des éléments nouveaux seront prêts à être annoncés en lien avec le projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles », a indiqué par courriel le conseiller en communication du CISSS de la Côte-Nord, Pascal Paradis.