La maison du directeur général de Natashquan brûle

Le village de Natashquan est ébranlé par l’incendie qui a ravagé la résidence de son directeur général, lundi soir.

La maison de Denis Landry est une perte totale. Le village d’environ 250 résidents n’a pas de service incendie ni de pompiers volontaires.

« C’était fou. Le village au complet s’est ramassé dans les rues à être auprès de la maison, à vouloir aider », a décrit Masha Gallant, résidente de Natashquan. « On a quelques bornes-fontaines dans le village, mais il y en a qui ne sont pas accessibles, qui ne fonctionnent pas. C’est quelque chose qu’il va falloir penser avec la municipalité éventuellement », a-t-elle souligné.

La communauté innue de Nutashkuan est venue volontairement avec un camion pour tenter de maîtriser les flammes.

Un Gofundme a été mis sur pied par Mme Gallant, qui est une ancienne élève du sinistré.

« Ce n’est pas un ami personnel, mais on le connaît bien et il est beaucoup apprécié au village », a-t-elle expliqué au Nord-Côtier. « Le coût de la vie aujourd’hui (…) Je me dis que ça va pouvoir l’aider, c’est niaiseux, mais il n’a plus de brosse à dents, de linge. »

Mardi, la campagne de sociofinancement avait déjà près d’une centaine de dons d’amassés, soit près de 6 000 $.