59 340 Nord-Côtiers concernés par une nouvelle entente sur le recyclage

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) a conclu au cours des dernières semaines des partenariats avec les villes de Sept-Iles, Port-Cartier ainsi qu’avec la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan officialisant le rôle de ÉEQ en matière de gestion des matières recyclables sur une vaste portion du territoire nord-côtier. ÉEQ devient ainsi responsable de la planification, de l’encadrement et du financement du système de collecte sélective.

Cette alliance est destinée à « optimiser l’écosystème de la collecte sélective en introduisant des opérations rationalisées et en améliorant l’efficacité logistique, tout en maintenant une approche centrée sur le citoyen ».

Le déploiement de la responsabilité élargie des producteurs (REP) par ÉEQ permettra à tous les citoyens de récupérer les mêmes matières dans le bac bleu, partout dans la province. « Pour ÉEQ, ces nouvelles ententes de partenariat s’ajoutent à une série d’une cinquantaine d’ententes conclues avec des organismes municipaux (OM) au cours des dernières semaines représentant plus de 60% de la population au Québec », indique-t-on.

À compter du 1er janvier 2025, ÉEQ assumera la totalité des coûts de collecte et de transport des contenants, emballages et imprimés récupérés par la collecte sélective dans tout le Québec. À partir de cette date, une seule liste de matières recyclables aura cours au Québec. Les ententes de partenariat tiennent compte des particularités du service de collecte sélective dans le territoire des OM nord-côtiers visés. La liste des matières acceptées dans le bac de récupération sera précisée via l’entente qui permettra d’encadrer l’opérationnalisation du service de collecte sélective.

Les ententes entre ÉEQ et ses partenaires nord-côtiers concernent la desserte de collecte sélective de 59 340 Nord-Côtiers et Nord-Côtières.