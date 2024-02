Québec veut récolter une partie des 2 milliards d’arbres du fédéral pour l’industrie

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, Maïté Blanchette Vézina. Le Québec demande au gouvernement fédéral de permettre à l’industrie forestière locale d’abattre les arbres plantés dans le cadre d’un effort national de restauration des habitats naturels et de réduction des gaz à effet de serre. THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot