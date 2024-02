Le Baie-Comois Alexis Gagné, un miraculé   

Le nom d’Alexis Gagné était sur toutes les lèvres en juillet 2023 lorsque celui-ci a fait une chute de dix mètres d’un pont à Miami. Six mois plus tard, le jeune homme de 18 ans a réussi à reprendre sa vie exactement là où il le souhaitait.

« La vitesse à laquelle je me suis remis de l’accident est très rapide et je m’estime très chanceux », lance Alexis Gagné. Il ajoute qu’il résume son parcours comme étant « miraculeux ».

Le Baie-Comois avait été accepté au Cégep de Baie-Comeau en Techniques policières, un rêve qu’il convoitait bien avant son voyage à Miami. Contre toute attente, il a pu commencer sa session en même temps que les autres élèves de sa cohorte grâce à beaucoup d’accompagnement. C’est d’ailleurs une de ses plus grandes fiertés d’y être parvenu. En plus de ses études, Alexis a recommencé à travailler à temps partiel à la fin janvier.

Un rétablissement inspirant

Malgré quelques défis encore présents du côté droit de son corps (côté de l’impact de la chute), les équipes médicales de l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau sont surprises de la vitesse de guérison et de la discipline que le jeune homme consacre à sa réadaptation, selon les commentaires de sa maman. « Il est très résilient de cette aventure-là », ajoute Caroline Gagné.

« Cet accident a changé ma vision de voir les choses », précise le futur policier. Malgré son jeune âge, il a conscience que « la vie peut changer à tout moment », explique-t-il. Motivé plus que jamais à devenir policier et à s’entraîner, Alexis a fait grandir d’importants liens avec sa famille. Voulant le bien de tous, la famille Gagné chérit la chance qu’ils ont d’être les cinq ensemble.

« La vague de soutien que j’ai eue a énormément facilité et motivé ma réadaptation et je ne pourrais jamais assez les remercier pour ça », exprime avec émotion Alexis parlant de sa famille, ses amis et de la communauté de Baie-Comeau.

Une reconnaissance indescriptible

En raison de la campagne de sociofinancement GoFundMe, la famille Gagné a pu rembourser toutes les dépenses et pertes de salaire reliées aux hospitalisations de leur enfant. Selon les calculs de M. et Mme Gagné, une somme approximative de 25 000 $ a été absorbée par les dons de cette campagne d’aide.

« Une chance que nous avons eu ça », s’exclament-ils puisque ces frais n’étaient pas remboursés par l’assureur. En guise de remerciement, la famille Gagné offrira le reste de la somme totale (l’équivalent de quelques milliers de dollars), à des organismes de la région de la Côte-Nord afin de pouvoir, à leur tour, redonner à leur communauté.

Les parents d’Alexis Gagné tiennent également à remercier leurs familles, leurs collègues et syndicats de la Ville de Baie-Comeau, les amis d’Alexis, qui sont devenus leurs enfants de cœur, et les équipes médicales de l’hôpital de Baie-Comeau et du Centre L’Emergent qui ont contribué au soutien et à la mise sur pied de leur garçon.