Poursuites dans l’air et pas de Maison des aînés avant 2025 au Havre-Saint-Pierre

Des investigations sont toujours en cours à la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre où certains travaux sont à l’arrêt depuis juin et la Société québécoise des infrastructures (SQI) envisage des poursuites le dossier.

Le délai de livraison de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre se prolonge et est désormais envisagé « avant la fin de l’automne 2025 », a fait savoir la SQI. La résidence devait être livrée ce printemps.

Récemment, le projet a fait l’objet de critiques, notamment de la part d’élus locaux qui déploraient le manque de transparence et le retard. Le gouvernement a ensuite créé un comité de liaison devant en faire le suivi.

« Les enjeux dans ce dossier sont à haut risque de faire l’objet de recours judiciaires », indique le gestionnaire du projet, qui justifie ainsi sa décision de limiter ses commentaires.

Rappelons que certains travaux ont été arrêtés en juin, après que des problèmes d’étanchéité de l’enveloppe extérieure aient été décelés. Il y a eu des infiltrations d’eau et des dommages au bâtiment.

« Des investigations et analyses ont été nécessaires et sont à être complétées afin de déterminer l’envergure des travaux correctifs requis », affirme la SQI dans une mise à jour du projet publiée vendredi.

On espère la reprise des travaux le plus rapidement possible, notant que l’hiver représente certaines contraintes.

« L’objectif est de régler de façon définitive la problématique d’étanchéité des murs extérieurs et pouvoir poursuivre les travaux de construction », écrit-on. « Nous maintenons la volonté de livrer le bâtiment dans les meilleurs délais. Aucun compromis ne sera fait quant aux exigences de qualité d’une infrastructure publique. »

Il est composé des représentants du ministre responsable des Infrastructures, des élus locaux, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du CISSS de la Côte-Nord et de la SQI, et il a été récemment mis en place afin de présenter une mise à jour du projet et de sa situation particulière aux intervenants. D’autres rencontres seront tenues lorsqu’il y aura de nouveaux développements.

La Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre comptera 48 places. Là-dessus 24 pour des aînés autonomes et semi-autonomes, 19 pour aînés en perte d’autonomie et cinq pour des adultes situation de handicap.