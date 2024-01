Que pensez-vous d’Hydro-Québec?

Quelles mesures devrait prendre Hydro-Québec (HQ) lorsqu’il souhaite implanter des infrastructures dans un milieu habité? Quel est le meilleur moyen pour rejoindre les citoyens lorsqu’une panne importante survient? Quelles informations souhaitez-vous recevoir en priorité? Comment devrait agir la société d’État lorsqu’il est question d’abattre des arbres sur des terrains privés? Voilà le genre de questions auxquelles vous serez invité à répondre si vous choisissez de contribuer à la consultation publique d’HQ.

Suite à la publication, en novembre, de son Plan d’action 2035 – Vers un Québec décarboné et prospère, Hydro-Québec souhaite vous entendre. Cette ” phase de dialogue ” initiée il y a quelques jours doit permettre au plus grand nombre de ” s’exprimer sur le plan et sur les moyens de le concrétiser “.

Hydro-Québec invite la population à répondre à un sondage en ligne une consultation depuis le 25 janvier. Une tournée des régions amènera des dirigeants d’HQ à la rencontre des intervenants ciblés des municipalités, MRC et organismes régionaux.

Les représentants d’organisations liées au domaine de l’énergie, de l’environnement, de l’agriculture et des affaires seront également consultés afin de raffiner le plan d’action.

Les Premières Nations sont invitées à ” élaborer conjointement un plan de réconciliation économique comportant des occasions de nouer des partenariats et de partager les retombées associées aux projets énergétiques.”