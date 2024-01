Coups de feu au parc Ferland ǀ Les policiers font de la sensibilisation

Les policiers de Sept-Îles ont rencontré 250 automobilistes au parc Ferland et dans le bas de la Ville, dans un but de prévention suite aux récents événements violents qui sont survenus sur le territoire.

Au coin des rues des Chanterelles et Plaquebières, et Dequen et Régnault, les policiers de la Sûreté du Québec ont distribué des dépliants de prévention. Ils contenaient de l’information notamment sur l’importance de dénoncer les crimes aux autorités.

Toujours dans le but de sensibiliser la population septilienne, des patrouilleurs tiendront d’autres points de rencontre dans les prochaines semaines.

Une activité café avec un policier aura notamment lieu jeudi, au McDonald’s du 913 boulevard Laure, entre 13h30 et 15h.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.