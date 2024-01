Un nouveau centre culturel verra le jour à Mani-utenam

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam a annoncé un projet d’un Centre culturel appelé Thissenitamun Mitshuap (qui signifie “maison du savoir” en innu).

Située près du site du Festival Innu Nikamu, ce sera un espace de diffusion et de promotion de l’art et de la culture innue en plus de pratiquer des activités traditionnelles, culturelles et artistiques.

Le bâtiment ouvrira à l’été 2024.