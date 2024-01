Les priorités 2024 de Marilène Gill

En ce début de nouvelle année, la députée de Manicouagan, Marilène Gill, se prononce sur les mois à venir et en profite pour faire un bilan de ceux qui sont maintenant derrière nous. Voici ses réponses à nos trois questions, transcrites intégralement, sans autre consigne que de s’adresser à vous, les Nord-Côtiers.

Je souhaite à tous les Nord-Côtiers que l’année 2024 soit une année prospère et heureuse.

Le Bloc Québécois et moi-même travaillerons encore avec acharnement et cœur pour que tous les Québécois puissent avoir les mêmes possibilités, en contrant toute forme de précarité financière.

Assurance-emploi

L’assurance-emploi demeurera donc une lutte de tous les instants.

En collaboration avec ma collègue Louise Chabot, porte-parole du dossier, nous travaillerons cet hiver à mettre une nouvelle pression sur le gouvernement afin qu’il respecte ses engagements et que les travailleurs de la Côte-Nord, notamment les travailleurs de l’industrie saisonnière, soient couverts par l’assurance.

La pêche

La pêche est un dossier des plus complexes qui touche toute notre communauté côtière. Nous voulons ce secteur économique vivant et dynamique.

Andrew Etheridge, de Blanc-Sablon, s’est joint à mon équipe pour travailler conjointement avec l’ensemble des acteurs du milieu afin de réaliser enfin la volonté des citoyens qui veulent avoir accès à leur fleuve, mais aussi aux pêcheurs promouvoir la volonté des pêcheurs et des autres travailleurs de la mer, dont nous devons reconnaître et protéger le travail qui est le pilier de plusieurs de nos communautés.

Soutien aux aînés

Les aînés de 65 à 74 ans demeurent discriminés, en n’ayant pas accès à l’augmentation de la pension de la vieillesse à laquelle ont eu droit les 75 ans et plus. Le gouvernement fédéral doit donc mettre un terme à cette iniquité infondée qui touche particulièrement la Côte-Nord.

Appui aux entrepreneurs

Nous continuons à appuyer les entrepreneurs — et travailleurs — qui ont besoin d’un délai supplémentaire d’un an avant de rembourser le Compte d’urgence pour les entreprises (CUEC).

Le but du compte d’urgence était d’éviter des faillites lors de la crise de la COVID, il ne faut pas que celui-ci n’ait servi qu’à les reporter. Nous devons défendre nos PME, qui sont également un pilier économique important chez nous.

Les médias

Les médias de chez nous sont essentiels pour maintenir une démocratie saine, c’est-à-dire pour que nous puissions tous savoir ce qui nous concerne comme Nord-Côtiers pour prendre des décisions éclairées quant à notre avenir, qui est aussi la façon dont le gouvernement distribue notre argent.

Nous avons besoin pour cela d’une information locale, indépendante et de qualité. Je me ferai devoir de continuer à les défendre pour qu’ils puissent avoir les conditions nécessaires non seulement à leur survie, mais à leur développement.

Finalement, peu importe ce que nous apportera 2024 comme défis, mon équipe et moi serons prêts pour aider à les relever !

Retour sur 2023. Quels sont les faits marquants de l’année 2023 en ce qui vous concerne comme députée de Manicouagan?

Être fier de quelqu’un ou de quelqu’un ou quelque chose, ça m’a toujours apparu être quelque chose qui m’échappait. Si je suis fière, c’est de quelqu’un ou de quelque chose qui provient en partie de moi, mais qui ne m’appartient pas totalement et qui m’échappe aussi, c’est ce qui me dépasse et que j’admire.

J’ai donc envie de rendre hommage à mon équipe Côte-Nord ici, des hommes et femme qui consacrent leur quotidien à travailler pour le mieux-être des Nord-Côtiers. Je pense à Patrick, véritable première ligne en circonscription pour aider les citoyens et les organismes; à Marjorie, qui fait des miracles pour me rendre visible, accessible et disponible pour les citoyens et qui est aussi dédiée aux Premières Nations; à Andrew, à Blanc-Sablon, qui montre que malgré la distance, la Côte-Nord est tissée serrée, et que nous voulons relever les défis que pose notre territoire; à Nicolas, qui devient mes yeux, mes oreilles, même mes bras et mon cerveau alors que je suis à Ottawa, pour que toutes mes actions soient au diapason de ce que veut la Côte-Nord.

Enfin, si Andrew et Nicolas ont joint l’équipe cette année, c’est que deux gros morceaux l’ont quitté aussi, Jeff et John, en conservant la même passion qu’ils avaient pour la Côte-Nord à leur entrée en poste qu’ils ont maintenant à toujours œuvrer afin que notre région soit représentée et reconnue. Pour mon équipe, c’est notre raison d’être. Tous sont des passionnés des gens et de notre région, des ambassadeurs, généreux et brillants, qui croient que l’implication politique est avant tout sociale et qu’elle permet véritablement de changer les choses et qui permettent de le faire.

Bien sûr, les lois et les projets auxquels je travaille, comme le plus récent sur la loi anti-briseur de grève, sont des vecteurs de fierté, mais ce qui fait ma fierté au quotidien, c’est l’engagement indéfectible de l’équipe Côte-Nord qui nous permet d’aller toujours plus loin.

Finalement, avez-vous un message d’espoir à lancer aux citoyens de la circonscription en ce début d’année?

C’est décembre. Un matin où l’hiver commence à prendre, avant d’entrer au bureau pour une journée qui m’apparaissait devoir durer 48 heures, une envie d’une boisson chaude me gagne. Je passe rapidement dans un café de chez-nous. Arrivée au moment de payer, le caissier m’annonce, complice, qu’une personne devant moi dans la file m’offrait gentiment ma dose de réconfort. (Dans ma surprise, j’ai quand même insisté pour payer.) Une personne que je ne connaissais pas et qui ne me connaissais pas, anonyme, d’autant plus généreuse que désintéressée, voulait me faire plaisir, me faire sourire. C’était un mini feu de joie au petit matin frisquet. Puis, c’est ma surprise qui m’a étonnée, parce qu’à bien y penser, le geste de cette personne inconnue, ce n’était autre que l’expression du temps des Fêtes, qui précédait ces quelques jours de festivités et qui devrait les suivre, qui fait que nous tenons ensemble comme Nord-Côtiers et que nous souhaitons continuer de vivre et de construire ensemble, la bienveillance. Je nous souhaite de nous offrir tout au cours de l’année ces cadeaux « à l’avance ».