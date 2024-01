Taux d’occupation dans les urgences de la Côte-Nord : « La situation est sous contrôle »

La Côte-Nord enregistre un taux particulièrement élevé d’occupation des civières des urgences de plus de 150 % depuis le 30 décembre 2023, où la région est passée de 88 % à 105 %. Le centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie à Havre-Saint-Pierre et l’hôpital et CLSC de Sept-Îles ont un taux d’occupation respectif de 300 % et de 230 %.

Certaines régions de la Côte-Nord sont toutefois épargnées, comme les centres multiservices de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord et de Fermont qui affichent un taux d’occupation de 0%.

La circulation des virus respiratoires expliquent « en partie l’affluence dans les urgences de la région », indique Pascal Paradis, conseiller en communication au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

À Baie-Comeau et à Sept-Îles, des usagers en attente d’une place en hospitalisation occupent des civières à l’urgence, soit 19 et 23 respectivement.

Le conseiller confirme qu’il y a 10 civières fonctionnelles à Baie-Comeau et 10 à Sept-Îles, mais beaucoup moins dans les autres milieux.

« Par exemple, il y en a 2 à Havre-Saint-Pierre. Donc, si on ajoute quelques personnes, le taux monte rapidement », observe-t-il.

« Partout sur le territoire, la situation est actuellement sous contrôle et nous avons le personnel requis pour donner les soins à la population », assure Pascal Paradis.

Ce dernier conseille les personnes qui ont des questions sur leur état de santé d’appeler Info-Santé au 8-1-1, où une infirmière évaluera l’état de santé et émettra des recommandations pour des soins à la maison ou pour trouver le service qui répondra le mieux au besoin.

« Si le problème de santé n’est pas urgent, il est aussi possible de contacter le médecin de famille, le pharmacien, le Guichet d’accès à la première ligne, une clinique médicale ou le CLSC », termine-t-il.