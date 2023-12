Surveillance policière sur les sentiers de motoneige

Les policiers motoneigistes et quadistes de la Sûreté du Québec (SQ) prévoient d’intervenir de façon intensive dans les sentiers fédérés du Québec tout au long de la saison hivernale. En 2022-2023, 27 motoneigistes ont perdu la vie dans des collisions mortelles sur le territoire de la SQ.

Selon le corps policier, la capacité de conduire affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en quad et en motoneige. Au cours de l’année 2022, 16 quadistes sont décédés dans autant de collisions mortelles.

L’opération, intitulée IMPACT VHR, mobilise aussi la Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec, la Fédération Québécoise des Clubs Quads et le ministère des Transports et de la Mobilité durable. La présence policière accrue vise d’effectuer des interventions ciblées auprès des adeptes de véhicules hors routes qui ont des comportements pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers.