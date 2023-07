Le Cégep de Sept-Îles caresse plus d’un projet

À son pavillon de recherche et d’innovation qui est en construction, le Cégep de Sept-Îles a aussi comme projet l’agrandissement de son gymnase et l’ajout d’un étage au pavillon Desjardins pour le Groupe de médecine familiale universitaire.

Le Cégep de Sept-Îles fera certes partie des joueurs qui soumettront leur projet au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Après un refus lors de sa demande au Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES) en juin 2022 pour l’agrandissement de son gymnase, le Cégep de Sept-Îles compte revenir à la charge avec le nouveau programme annoncé le 19 juin.

Son directeur général, David Beaudin, sait qu’il y aura beaucoup de demandes, « mais nous avons un bon projet et nous sommes à mettre les chiffres à jour. Nous allons ensuite discuter avec les partenaires et fort probablement déposer à l’automne », mentionne-t-il.

Ce qui rend favorable ce projet aux yeux du directeur du Cégep de Sept-Îles, c’est qu’il touche à plus d’une organisation, soit la Ville et l’IESI.

À défaut d’un bâtiment déjà en construction, le Cégep de Sept-Îles a continué à avancer dans le projet alors que les entrées électriques sont en cours.

Pour le projet d’agrandissement, au rez-de-chaussée, le complexe comprendrait quatre plateaux selon les sports, une salle multifonctionnelle (salle pour petit groupe de 10-12 personnes – yoga, spinning…), un bloc d’escalade et une salle de classe/formation.

Le deuxième étage sera le lieu d’estrades, d’un corridor de courses de deux couloirs et d’une palestre donnant sur l’arrière du collège.

Le gymnase actuel et celui dans les plans seront séparés par un mur séparateur vitré, en plus de vestiaires attitrés spécifiquement aux équipes.

Projets porteurs

S’il se réalise, le nouveau gymnase sera connecté avec le Pavillon de recherche et d’innovation en construction depuis peu.

Le nouveau gymnase profiterait aussi à l’UQAC et aux occupants des résidences autochtones.

« On veut faire du Cégep un milieu de vie. On est bien positionné et on a un bon projet, mais on ne contrôle pas tout. On va travailler pour l’avoir », soutient M. Beaudin.

Au sujet du Pavillon de recherche et d’innovation, il devrait être livré au plus tard au printemps 2025. Le projet est passé de 20 M$ à 42 M$, soit 30 M$ pour le bâtiment et 12 M$ en équipement.

Il accueillera une centaine de personnels de recherche au niveau de l’intelligence énergétique (Cr2ie), du centre d’expertise ferroviaire Rail et de l’Institut Technologique de Maintenance Industrielle (ITMI).

La direction veut faire de son milieu une zone d’innovation. « On est en plein dedans. Le pavillon de recherche et d’innovation est la pierre angulaire du projet », soulève David Beaudin.

Trois projets majeurs ont été déposés, totalisant 9 M$, avec des joueurs comme Arcelor, IOC et d’autres avec des chercheurs. Il y a notamment le projet d’inspection de convoyeur et un sur la décarbonation.

« Il faut mettre nos forces ensemble pour des projets porteurs pour la communauté. »

En santé

La direction du Cégep de Sept-Îles travaille aussi pour l’implantation sur ses terrains d’un pavillon d’un Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U), en collaboration avec le CISSS Côte-Nord.

Si le Cégep reçoit l’aval, il y aura construction d’un troisième étage à l’actuel pavillon Desjardins.

« Il y a des formalités qui nous ralentissent, mais on travaille fort depuis deux ans. On veut attirer de nouveaux étudiants, de futurs médecins et on veut aussi qu’ils s’implantent à Sept-Îles », indique David Beaudin.

Le Cégep comptera d’ailleurs un nouveau programme dès août 2025, soit technique de physiothérapie. Il y a également le dispensaire urbain qui sera fonctionnel à l’automne, pour former les infirmières qui œuvront dans les dispensaires des communautés nord-côtières.