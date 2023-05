Bières et Saucisses pour la Fondation Loisir Côte-Nord

Quoi de mieux que du houblon et de la charcuterie pour soutenir la jeunesse sportive et se faire plaisir sur le barbecue. La Fondation Loisir Côte-Nord revient avec la deuxième édition de son Bières et Saucisses, le 19 mai prochain, en formule régionale.

Il s’agit d’une belle occasion de lancer la saison des barbecues et de soutenir l’organisme. Pour 70$, vous aurez droit à quatre saucisses, quatre bières de microbrasseries régionales, deux desserts ainsi que deux verres de la Fondation.

L’ensemble est disponible pour la population de Tadoussac, Forestville, Fermont, Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles ainsi que de Havre-Saint-Pierre.

Les participants courront la chance de remporter un des cinq « sacs-glacières » de la Microbrasserie La Compagnie.

Les sommes amassées par la Fondation Loisir Côte-Nord profitent aux étudiants-athlètes de la région, montants qui leur sont octroyés lors du Gala Méritas du mois de novembre, mais aussi aux artistes dans le cadre de Secondaire en Spectacle.

« La Fondation a remis les premiers 4 500$ aux lauréats lors de la Finale régionale de Secondaire en Spectacle le 1er avril et espère remettre plus de 50 000$ lors de la 20e édition du Gala Méritas », souligne Philippe LeBreux, directeur général adjoint et agent de développement à Loisir et Sport Côte-Nord.

La Boucherie du Boulevard, la boulangerie Les Délices de l’artisan et les microbrasseries La Compagnie (Sept-Îles), St-Pancrace (Baie-Comeau), la Chasse-Gardée (Sacré-Cœur) ainsi que la Microbrasserie Tadoussac sont les partenaires du Bières et Saucisses.

Vous pouvez vous procurer votre ensemble d’ici le 17 mai en remplissant le formulaire disponible au www.urlscn.com.