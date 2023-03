Le hockey senior mérite sa place sur la Côte-Nord 

L’engouement pour le retour du hockey senior a été sans équivoque dans les trois villes qui étaient représentées sur la Côte-Nord. Le championnat remporté, l’heure est maintenant au bilan pour les dirigeants de la ligue et tout l’entourage des équipes.

Le bilan de la saison selon …



Les directeurs généraux

Les directeurs généraux des trois équipes tiennent premièrement à remercier la population pour leur immense participation. Selon leurs dires, la ligue n’aurait pas pu connaître un retour aussi fracassant si ce n’eut été des bénévoles et des partisans qui répondaient présents chaque soir.

Côté hockey, la parité entre les équipes a unanimement été élue l’élément clef dans le succès qu’a connu la plus récente campagne.

Quelques points à améliorer ont été soulevés par les trois dirigeants, en vue de la prochaine saison. Premièrement, un comité discipline devrait être mis sur pieds. La ligue pourrait ainsi réviser certaines décisions effectuées dans le feu de l’action par les officiels et adapter les peines en conséquence.

Nylan Bouchard, des Basques Groupe Olivier, aurait souhaité pouvoir accorder plus d’heures de pratique à son équipe. Bien qu’il comprenne clairement que le hockey mineur soit priorisé par les arénas de la ville, il estime, avec l’engouement que crée la formation septilienne, que quelques plages horaires supplémentaires pourraient être libérées pour des entraînements.

On mentionne que, pour la prochaine saison, les billets seront encore distribués et vendus dans des points de vente fixes par chacune des trois équipes, mais que des billets de saison seront également disponibles.

Les Gaulois seront à Baie-Comeau, le 25 mars, pour y affronter les Pionniers. Cette partie sera une étape supplémentaire de franchie pour la possible création d’une équipe d’expansion, qui pourrait faire son entrée dès la saison prochaine.

Sébastien Deschênes et Nylan Bouchard sont excités face à cette possibilité. On confirme que Baie-Comeau aura une équipe qui s’intégrerait bien à la parité qui existe dans la ligue, en plus d’avoir une population qui accueillerait une équipe senior à bras ouverts.

On se garde cependant une réserve du côté des Marchands de Havre-Saint-Pierre. Steeve Cormier, qui est à la tête de l’équipe, souhaite avoir plus d’informations, notamment à cause de la distance entre les deux villes, avant de s’emballer.

Les partisans

La réponse fut unanime, « ça a faite du bien ». Les citoyens de la Côte-Nord avaient faim pour du hockey senior, surtout que leur jeûne s’est terminé sur deux années de restrictions sociales. Les arénas, qui totalisent environ 2800 places, étaient remplis pour chaque rencontre.

Outre-les quelques 700 personnes qui étaient entassées dans l’aréna de Port-Cartier, on pouvait compter environ 200 spectateurs dans l’Agora du Centre culturel et récréatif de la ville et une soixantaine au complexe de Dek Sept-Îles pour la diffusion en direct. Le lien pour cette diffusion a été publié publiquement en début de rencontre, ce qui a attiré environ 200 connexions à la couverture en direct.

Les Gaulois ont même eu droit à une parade, à la suite de leur victoire. Lorsqu’ils ont décidé de quitter l’aréna à pied pour se rendre au Pub Saint-Bernard, après la rencontre, une foule de partisans s’est jointe à eux, tant à pied qu’en auto, pour célébrer le championnat.

Les maires

M. Thibault et M. Beaupré se disent extrêmement fiers du succès qu’a connu la ligue et sont reconnaissants envers tout le monde ayant participé à son bon déroulement, tout au long de l’année.

Pour la prochaine campagne, les maires souhaiteraient explorer la possibilité d’allonger la durée des séries éliminatoires. Selon eux, une formule « trois de cinq » pourrait offrir un spectacle encore meilleur, surtout avec une éventuelle quatrième équipe.