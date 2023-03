De nouveaux champions au Alouette Côte-Nord Invitation

Les grands champions di 70e Alouette Côte-Nord Invitation, Éric Perron, Jean Marchand. François Boulay et Martin Boulay. (Absent sur la photo : Raphael Arsenault) Photo courtoisie

(ST) Cinq joueurs de curling de Sept-Îles verront leur nom pour une première fois sur le gros trophée du prestigieux Alouette Côte-Nord Invitation.

Jean Marchand et ses coéquipiers François Boulay, Éric Perron, Martin Boulay et Raphaël Arsenault ont remporté les honneurs de la classe A pour la toute première fois lors de la 70e édition tenue du 9 au 12 mars. Ils ont vaincu en grande finale la formation du skip Philippe Jauron (coéquipiers : Étienne Elias, Richard Jauron et Emmanuel Normand).

Venus de Rimouski pour le Alouette Côte-Nord Invitation, Karl Dubé et ses partenaires Alexandre Coulombe, Christian Viens et Stéphane Ross ont triomphé en finale de la classe B aux dépens de la formation septilienne du skip Pierrot Deschênes.

Pour l’autre classe Compétition, le C, le titre est revenu à une équipe de la place, celle forée d’Alain Lapierre, Bernard Gingras, Danny Thibault et Benoit Levasseur, victorieuse sur le quatuor port-cartois dirigé par Éric Pelletier.

Vingt-neuf équipes étaient de la partie pour le 70e Alouette Côte-Nord Invitation, plus vieux tournois sportifs à Sept-Îles.