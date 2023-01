Un début de match qui fait mal au Drakkar

Drakkar et Huskies se sont livré un duel qui a certainement plu aux partisans, mais certes pas à leurs entraîneurs respectifs. Baie-Comeau a entrepris son séjour de deux matchs en Abitibi-Témiscamingue avec une défaite de 8-5 contre Rouyn-Noranda.

Les unités spéciales ont été productives de part et d’autre. Les visiteurs ont frappé deux fois en avantage numérique et autant de fois à court d’un homme. Quant aux locaux, ils ont touché la cible à deux reprises en supériorité numérique.

Pour le fil du match, il y avait à peine deux minutes de jeu que les Huskies menaient 2-0 et c’était la fin pour Félix Hamel devant la cage du Drakkar, lui qui a cédé devant Danil Bourash et Bill Zonnon sur seulement quatre tirs. Jakub Hujer a tôt salué la rentrée d’Olivier Ciarlo avec un but à 5:26. La recrue Justin Poirier a redonné vie au Drakkar avec son 19e but de la saison.

Au deuxième vingt, chaque fois que le Drakkar tentait de revenir, les Huskies répliquaient. Il y a eu sept buts lors de cet engagement. Charles-Antoine Dumont (AN), Niks Fenenko (AN) et Matthew MacDonald (DN) ont marqué pour les visiteurs dans la séquence entrecoupée chaque fois par Rouyn-Noranda, grâce à Tristan Allard, Louis-Philippe Lafontaine et Bourash (AN) pour son second de la rencontre. Emeric Goulet s’est assuré de redonner deux buts d’avance aux locaux.

Le dernier tiers fut plus tranquille au sommaire, avec un but de chaque côté, Charlie Fink (DN) pour Baie-Comeau et Allard (AN), une fois de plus, pour Rouyn-Noranda, pour une marque finale de 8-5 et un total de 45-44 dans les tirs au but pour les vainqueurs.

Les deux clubs se retrouvent à nouveau demain après-midi, 15h, à l’aréna Glencore.