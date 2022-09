La Salle Jean-Marc Dion boucle septembre en humour et en chanson

La saison automnale est toute jeune à la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles. Septembre se terminera particulièrement en chanson, mais aussi en humour, en variété et en cinéma.

L’honneur reviendra à Jean-François Mercier d’occuper la scène en premier pour le dernier droit du mois alors qu’il présentera, le mercredi 21 septembre, « En cachette ». L’humoriste ira dans des zones un peu taboues, voire intimes.

Place à la musique pour un premier de trois soirs avec Elliot Maginot qui offrira, le 22 septembre, un spectacle basé sur son dernier album Easy Morning, aux sonorités pop marqué par une influence ouest-africaine. D’ailleurs, le chanteur a parlé de cet album à La Presse, comme d’un « tout, avec des transitions naturelles et organiques. Un peu à la bonne franquette, un peu tout croche ».

La très populaire Roxane Bruneau débarquera deux jours plus tard, soit le 24, avec son spectacle Acrophobie, « où intimité et démesure ne font qu’un », indique le descriptif de la Salle JMD. Elle y fera donc ses plus grands succès, mais aussi des chansons plus récentes. Avec l’humour qu’on lui connaît, la soirée risque d’être fort réjouissante.

Finalement, la Révélation Radio-Canada 2021-2022, Ariane Roy, s’amène avec sa « musique pop alternative assumée », avec des paroles sur « la vingtaine, la sienne et celle des femmes qui l’entourent sur des mots à la fois doux et cassants ». Les gens peuvent s’attendre à un spectacle « aux résultats artistiques originaux ».

Les deux autres rendez-vous à la programmation de la Salle Jean-Marc Dion d’ici la fin du mois sont la projection du film Pas d’chicane dans ma cabane le lundi 19 septembre et comme variété, Science et magie, avec Daniel Coutu, le 27 septembre.

Avec la collaboration de Colombe Jourdain